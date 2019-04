Strajk Nauczycieli. CKE namawia uczniów, by przyszli na egzamin

- W tej chwili ustawa mówi bardzo jasno, że osoby, które nie przystąpiły do egzaminu w kwietniu z przyczyn losowych, bądź zdrowotnych, przystępują do egzaminu w czerwcu i to jest na dziś jedyna sytuacja, którą przewidują przepisy prawa - powiedział w poniedziałek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.