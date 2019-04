Strajk nauczycieli. Dworczyk: "Przesunięcie matur jest niemożliwe"

- Jutro, najpóźniej pojutrze, wyjdzie zaproszenie do wszystkich zainteresowanych - mówił Dworczyk w poranku radia ZET. - Do nauczycieli, ale też do rodziców. Chcemy, żeby to była debata o radykalnych zmianach w systemie oświaty, bo od dosypania pieniędzy nie zmieni się jakość nauczania. Wystarczy przejrzeć raport NIK z 2017 r. żeby zobaczyć problemy, z jakimi boryka się oświata w Polsce.