Strajk nauczycieli napędził klientów biurom podróży. Ofert last minute brak

Jak pisz " Rzeczpospolita ", popyt na usługi biur turystycznyc h napędził trwający od 8 kwietnia powszechny strajk nauczycieli . Większość szkół w Polsce zawiesiło zajęcia, przez co dzieci dostały dużo wolnego czasu.

Nadspodziewanie duża liczba chętnych na wyjazdy w tym okresie oznacza, że na atrakcyjne ceny nie ma co liczyć. Biura podróży i pośrednicy przyznają, że ofert last minute jest mało i są one drogie.