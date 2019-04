Strajk nauczycieli. Propozycje Dudy i Szydło dalekie od oczekiwań pedagogów

Z kolei prezydent w poniedziałek zasugerował, by nauczycieli objąć 50-proc. kosztami uzyskania przychodu. Tak, jak wykładowców akademickich. Jak liczyliśmy w money.pl, oznacza to zazwyczaj między 200 a 350 zł podwyżki.

Jak propozycje mają się do postulatów związkowców? Postanowiliśmy to sprawdzić i pokazać w jednej tabeli.

Najpierw skupmy się na wynagrodzeniach, podawanych przez ZNP. Tu nauczyciele w zależności od stopnia mogą liczyć na podwyżkę między 196 a 273 zł miesięcznie na rękę. Rządowa propozycja to natomiast wzrost pensji od 173 do 245 zł.

Do żądań związkowców tym obietnicom daleko. ZNP i FZZ co prawda nie chcą już 1000 zł, ale wciąż żądają znacznie więcej, niż daje władza. Ich propozycja to podwyżka rzędu 520 zł dla stażysty i ponad 700 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Z kolei "Solidarność" do rozmów siadała z postulatem dwuetapowej podwyżki po 15 proc. Jedna teraz, druga w 2020 roku. To oznaczałoby, że w styczniu pensja stażysty wzrosłaby o 564 zł, a nauczyciela dyplomowanego - o 767 zł na rękę.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dane ministerialne, to podwyżki będą znacznie bardziej okazałe. Głównie dlatego, że i baza jest w tym przypadku wyższa. Resort podaje bowiem, że pensje netto nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego to po kolei: 2087, 2310, 2976 i 3784 zł brutto.

Gdyby jednak wziąć pod uwagę te dane, to propozycja rządu wygląda już nieco lepiej. Oznacza bowiem podwyżki od 200 do prawie 400 zł. Z kolei prezydencki plan to od ok. 250 do 450 zł na rękę więcej.