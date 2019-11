Strajk ostrzegawczy rolników z AgroUnii. Domagają się m.in. skutecznej walki z ASF

Jak dodaje w rozmowie z money.pl, w piątek o 10:00 w kilku regionach Polski rolnicy rozpoczną strajk ostrzegawczy. Będzie polegał na powolnym poruszaniu się traktorami we wskazanych powiatach. Jeśli dojadą rolnicy z innych miejscowości, to będą tamować ruch samochodami. Jak podkreśla lider AgroUnii, akcja będzie powodowała pewne utrudnienia, ale nie to jest jej celem.