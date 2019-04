Strajk taksówkarzy. Protest wybuchł ponownie pomimo porozumienia z rządem

- To, że dzisiaj tu przyszliśmy, pokazaliśmy jedno: że ta rozmowa w dniu jutrzejszym na pewno będzie na innych zasadach, jeżeli nawet brali pod uwagę, że mogą nas ograć. Rozumiecie to? Bo przyszliście tu - powiedział do tłumu przez megafon z logo "Solidarności" jeden z przywódców protestu.

- Ja nie jestem bandytą i nie chcę, żeby ktokolwiek z was został bandytą, rozumiecie to? - powiedział do zgromadzonych. Wprost nawiązał do sytuacji przywódcy Agrounii Michała Kołodziejczaka, który po marcowym proteście rolników w Warszawie ma zarzuty karne.