Zarzuty karne dla Michała Kołodziejczaka. Liderowi Agrounii grozi więzienie

Podżeganie do niszczenia mienia i udział w zbiegowisku czynnym to zarzuty, które w poniedziałek usłyszał Kołodziejczak. Lider Agrounii nie przyznał się do winy i zapowiedział kolejne protesty w Warszawie. - Jesteśmy dumą tego kraju i nie ukrywamy tego - powiedział podczas pikiety pod budynkiem Komendy Rejonowej Policji w Warszawie.

