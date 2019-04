Strajk taksówkarzy. Szykuje się wielki paraliż, chcą zablokować pół Warszawy

8 kwietnia, od godz. 6 rano taksówkarze zaczną się zbierać w wybranych punktach Warszawy. Wybrane punkty to CH Targówek Głębocka, Błonia Centrum Olimpijskiego, Macro Popularna i CH Janki. Tam kierowcy mają dostać dalsze instrukcje.

Uber chce być regulowany prawem. "Muszą to być jednak współczesne regulacje"

- Oczywiście chcielibyśmy, żeby premier do nas wyszedł i podjął dialog. Ale na to nie liczymy. Skoro nie znalazł czasu dla nauczycieli, pewnie nie znajdzie go też dla nas - mówi Jarosław Iglikowski, prezes Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz".