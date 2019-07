Strażacy ochotnicy bywają zagrożeniem dla samych siebie. Niepokojący raport NIK

Tylko trzydzieści proc. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest gotowych do akcji ratunkowych. Strażakom ochotnikom brakuje uprawnień, badań lekarskich i ubezpieczeń, o brakach w sprzęcie nie wspominając. Te smutne wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna".

Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą gminy, które często nie mają rozeznania co do tego, jakie są potrzeby ochotników działających na ich terenie. Jako przykład "DGP" podaje gminę Gołańcz, która zasponsorowała zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, chociaż w załodze nie było żadnych ratowników. Skoro samochód został zakupiony, to zorganizowano odpowiedni zespół, ale ratownicy otrzymali uprawnienia dopiero dwa lata po sfinalizowaniu transakcji.