Strefa euro hamuje. Unijna gospodarka ledwo rośnie, polska kwitnie

Unia Europejska to kult śmierci i zniszczenia 🤣🇵🇱👽 i musi upaść. Nawet środowisko naturalne chcą zniszczyć nie tylko ludzi. Po to nie chcieli żeby pomidor jechał do Warszawy ze wsi 40 kilometrów lecz z Holandii. Teraz nie chcą żeby jechał z Holandii tylko z Argentyny. Plan Unii Europejskiej to: zwiększyć zużycie paliw kopalnych o 200% przy braku własnych zasobów, całkowicie wyciąć drzewa nie sądząc nowych, okraść ludzi do cna, wpakować ludzi w pułapkę cyfryzacji wiedząc że produkcja energii włącznie z cieplną upadnie, napuścić prawicę na lewactwo i islam aby zapewnić wojnę domową, zlikwidować przemysł i rolnictwo żeby zapewnić głód. To już nie jest polityka to kompletny kontrolowany upadek cywilizacji europejskiej