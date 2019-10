Subwencja dla partii z budżetu państwa. Zobacz, ile poszczególne komitety zarobią na naszych głosach

Subwencja a wybory parlamentarne 2019. Ile zarobią komitety na naszych głosach?

Subwencja zostaje wypłacana wraz z początkiem stycznia po roku, w którym odbyły się wybory. Wypłacana jest natomiast do końca roku, w którym odbywają się kolejne wybory. Ponadto partie mają możliwość otrzymania zwrotu wydatków z kampanii w formie tzw. dotacji podmiotowej, na której wysokość wpływa ilość uzyskanych mandatów poselskich i senatorskich przez dany komitet wyborczy. Jej wypłacenie odbywa się do 6 miesięcy po uznaniu wyborów za wiążące przez PKW.

Wniosek do PKW i sprawozdanie finansowe partii. Zasady przyznawania subwencji

Istotnym jest, że w sytuacji gdy uzyskana przez komitet kwota na działalność wyborczą przekracza wydatki, dany komitet oraz koalicyjny komitet nadwyżkę przekazuje na konto Funduszu wyborczego w terminie do 30 dni od przyjęcia sprawozdania przez PKW. Inaczej ma się sprawa w związku z komitetami wyborczymi wyborców, które ewentualną nadwyżkę powinny przekazać na dobrowolny cel charytatywny do 6 miesięcy od decyzji Komisji.

Odrzucenie wniosku o subwencję i związane z tym konsekwencje

Same sprawozdania kontrolowane są przez PKW. Jeśli zostanie odrzucone, dana partia traci uprawnienia do subwencji na następne trzy lata. Może do tego dojść w przypadkach gdy konkretne stronnictwo:

Tym prostym sposobem Nowoczesna pozbawiła się ok. 75 proc. przysługującej jej wówczas subwencji, co w przeliczeniu przyniosło stratę wynoszącą blisko 4,5 miliona złotych każdego roku. Jedną z konsekwencji politycznych tego zdarzenia była dymisja ze stanowiska skarbnika partii - prywatnie męża posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz - Michała Pihowicza.

Dotkliwy finansowy cios Nowoczesna próbowała rekompensować na różne sposoby, wliczając w to finansowanie z kieszeni sympatyków partii. Z perspektywy czasu widać jednak, że późniejsza marginalizacja polityczna partii - na czele której Katarzyna Lubnauer zastąpiła Petru - faktycznie szła w parze z postępującym brakiem płynności finansowej. Obok uszczuplonej subwencji stronnictwo było bowiem zobligowane do spłaty długu (blisko dwa miliony złotych) zaciągniętego na potrzebę przeprowadzenia kampanii wyborczej w 2015 roku. Tym samym kwota subwencji - jej uszczuplenie - w znacznym stopniu wpłynęła nie tylko na funkcjonowanie partii, ale również mocno zaważyła na jej postrzeganiu, co ostatecznie pokazały wyniki sondaży. Był to jeden z głównych powodów słabnącej roli N. na polskiej scenie politycznej.