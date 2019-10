Wyniki wyborów. Wygrana dzięki 500+. PiS musi pomyśleć o waloryzacji, jeżeli chce rządzić dalej

To będzie dla PiS wyzwanie. W tej chwili sztandarowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości, czyli "Rodzina 500+", mógłby mieć zupełnie inną nazwę. 500 zł przyznane w momencie startu programu jest coraz mniej warte. Obecnie program powinien się zwać "Rodzina 466+".

Przy wzroście cen towarów przelewane pieniądze będą z miesiąca na miesiąc coraz mniej warte. I o tym powinni wiedzieć wszyscy rodzice. Z biegiem lat do koszyka włożą po prostu mniej. W jednym miesiącu wzrost cen uszczupli ich koszyk o bochenek chleba, w drugim o ulubioną gazetkę. Tak, jakby ktoś wyciągał po jednym produkcie ze sklepowego koszyka.

Efekt? Co miesiąc rodzice dostawaliby ponad 535 zł. Program razem z waloryzacją kosztowałby zatem 43 mld zł rocznie.

Już nie 500

Siłę nabywczą pieniędzy przelewanych co miesiąc na konta rodziców prawie czterech milionów dzieci zżera od dwóch lat inflacja. Najbardziej w górę poszły ceny żywności. Jak wynika z analizy money.pl, obecnie średnio w Polsce za 500 zł można kupić tyle samo, co za 466 zł i 30 groszy w momencie uruchamiania programu.

Tyle samo warte jest więc świadczenie wypłacane w ramach programu "Rodzina 500+". Czują to najbardziej ci rodzice, którzy pobierają pieniądze od kwietnia 2016 roku (gdy program i wypłaty wystartowały).

Ci, którzy dostali je później lub dopiero, gdy program objął każde pierwsze dziecko w rodzinie - już nie. Nie mają po prostu punktu odniesienia. W ich świecie 500 to 500. Rosnące ceny poczują jednak po pewnym czasie. To odroczenie wyroku, który PiS i tak usłyszy.

Jeśli kwota programu nie będzie się zmieniać, przy obecnym tempie inflacji 500 zł będzie za dziesięć lat warte mniej niż 400 zł w kwietniu 2016 r. Za 18 lat - będzie to tylko 326 zł. To ważna informacja dla osób, które właśnie rozpoczynają pobieranie świadczenia. Gdy ich dzieci będą tuż przed "18-stką", pieniędzy wystarczy im na kupienie w zasadzie połowy tego, co dziś.