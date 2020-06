"Superwizjer" TVN: polska giełda bitcoinów powiązana ze światem przestępczym

Jak ustalili dziennikarze TVN ma on związek z zabójstwem, do którego doszło na Śląsku w 1995 r. Ofiara została wywabiona z domu przez członków gliwickiego gangu Pokida, przebranych za policjantów. Jednym z nich był 19-letni wówczas Marek K. Za współudział w zabójstwie został skazany na 18 lat więzienia.

- To nieprawda – twierdzi Sylwester Suszek, którego dziennikarze „Superwizjera” zapytali o powiązania z Romanem Ż. – On tylko przynosi tematy do firmy i za to mu płacę.