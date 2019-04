Susza uderza w rolników. Ubezpieczalnie nie chcą sprzedawać polis

Brak deszczu daje się we znaki rolnikom od początku sezonu – jak pisaliśmy w niektórych regionach susza doprowadziła do sytuacji, w której niemożliwością stało się posadzenie ziemniaków. Prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przyznaje, że sytuacja jest groźna i potrzeba co najmniej kilku dni z deszczem, by się poprawiła.