Susza dobija rolników. Ceny warzyw znów mogą być rekordowe. Pierwsza polska fasolka nawet po 40 zł za kg

- Wszystko będzie zależało od tego czy wreszcie pojawią się opady pod koniec tygodnia i dalej popada na początku następnego. Dla wysianych warzyw to trudny czas. Pierwsza faza wzrostu zadecyduje o plonach. Dlatego wszyscy czekają na deszcz - mówi money.pl Anna Kaszewiak z największego krajowego targu rolnego w Broniszach.

- Bardzo nas to zaskoczyło. Z reguły pojawiały się później. Oczywiście mówimy o tych spod folii, ale mamy już młodą polską kapustę za 5,50 do 6 zł za główkę. Krajowa kalarepa kosztuje od 1,85 do 2,50 zł za sztukę. Mamy też już polską fasolkę szparagową po 36-40 zł za kg - mówi Kaszewiak.