Susza w Polsce. Ceny pietruszki biją po oczach. Ale jest światełko w tunelu

Ludzie na Twitterze pokazują sobie, ile muszą zapłacić za pietruszkę. Widzimy nawet 17,30 za kilogram. Ceny warzyw idą w górę, ale to właśnie cena pietruszki wybija się najmocniej.

- Pietruszka jest bardzo wymagająca, trudno uzyskać to, by miała czysty, długi korzeń - mówi Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze. Kiedy jest za sucho, roślina szuka wody, korzeń się rozdwaja - plon częściowo stracony, można go wykorzystać na mrożonki, ale już nie jako tę pietruszkę "ekstra", za którą płaci się najwięcej.