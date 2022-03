Świat śledzi ruchy Abramowicza. Był w Izraelu, ale kraj nie ma dla niego dobrych wiadomości

Izrael, Turcja, Rosja - te kraje zaliczył ostatnio, według doniesień zagranicznych mediów - Roman Abramowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich oligarchów. Odkąd Wielka Brytania objęła go sankcjami, a następnie zrobiła to Australia , podróże miliardera są uważnie śledzone. Gdy został dostrzeżony na lotnisku w Izraelu, pojawiły się głosy, że być może szuka schronienia w tym państwie.

Abramowicz objęty sankcjami

Sankcje, którymi został objęty Abramowicz, dotyczą zamrożenia aktywów, w tym klubu Chelsea, którego nie zdążył sprzedać , a także zakazu dokonywania transakcji na terenie Wielkiej Brytanii z podmiotami i indywidualnymi osobami. Rosjanin trafił również na najnowszą listę sankcji UE (to już czwarta transza unijnych sankcji). Pełna lista nie została jeszcze ujawniona, ale portal Politico donosi, że znajduje się na niej nazwisko właściciela Chelsea.

"UE wymierzyła sankcje w rosyjskiego miliardera z powodu jego 'uprzywilejowanego dostępu' do prezydenta Rosji Władimira Putina, z którym Abramowicz utrzymuje »bardzo dobre stosunki« - poinformowało w poniedziałek Politico.

Abramowicz to jeden z dziesięciu najbogatszych Rosjan. Ma fortunę wartą 13,7 mld dol. (ok. 59 mld zł; wycena Bloomberga). Jest też właścicielem jachtów, prywatnych samolotów i luksusowych samochodów, których wartość szacowana jest na ponad 1,2 mld funtów (ok. 7 mld zł; szacunki "Forbesa").