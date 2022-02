Świat w obliczu wojny. Rosyjscy ekonomiści wieszczą śmierć krajowej gospodarki

Najpierw ograniczenia wypłat pieniędzy z banków

Wzrośnie inflacja

Gdyby to nie wystarczyło, to następnym krokiem będą nowe podatki. Wprowadzane będą w trybie nagłym. Ekonomiści zakładają, że mogą to być m.in. daniny wojskowe oraz od bezdzietnych i samotnych.