Syn byłego polityka i była redaktorka modowa w zarządzie spółki związanej z NCBiR. Mają 250 mln zł w budżecie

Syn byłego działacza Porozumienia w zarządzie

Portal tvn24.pl dotarł do dokumentu, z którego wynika, że Paweł Kuch w ostatnim dniu urzędowania na stanowisku dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał zarząd spółki Akces NCBiR . Jej prezesem został Adam Iwan, a wiceprezeską – Anna Jurgaś.

Adam Iwan to syn Stanisława Iwana, byłego senatora Platformy Obywatelskiej , a następnie działacza Porozumienia Jarosława Gowina i wiceprezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W sierpniu 2021 r., gdy doszło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy i Jarosław Gowin został wyrzucony z rządu, Stanisław Iwan był jednym z kilku działaczy, którzy ogłosili, że opuszczają Porozumienie. Polityk dodał wtedy, że rozważa wstąpienie do Republikanów Adama Bielana. W rozmowie z portalem tvn24.pl jednak zapewnił, że nie ma już związku z polityką i zaprzeczył, by pomógł synowi znaleźć pracę w państwowej spółce.