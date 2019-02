System e-pity padł. Problemy z logwaniem do rządowego serwisu

Rządowa strona do rozliczania podatków PIT nie odpowiada. Elektroniczny system Krajowej Administracji Skarbowej wystartował w piątek tuż po północy. Rano jednak się zawiesił. Błędy sygnalizował serwer, kłopoty pojawiły się również z czasem wczytywania strony. Do godziny 10 wciąż nie można się było połączyć ze stroną.

Ministerstwo finansów udostępniło Polakom około 20 mln wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych. W teorii miało wystarczyć kilka kliknięć, aby złożyć zeznanie nie wychodząc z domu. Praktyka pokazała, że to nie takie proste. Miejmy jednak nadzieję, że to tylko przejściowe problemy, bo system faktycznie ułatwia rozliczenie z fiskusem.

Na razie e-pit przeznaczony jest dla osób, które pracują na etacie, umowie o dzieło lub zlecenie. Dodatkowo z usługi skorzystają też osoby, które grają na giełdzie. Firmy w tym roku wcześniej i w formie elektronicznej przekazały do urzędów skarbowych nasze PIT-y - miały na to czas do końca stycznia. W formie papierowej na wszelki wypadek muszą wysłać je do nas do końca lutego.