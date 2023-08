Szał na tanie paliwo z Orlenu

Swoją wakacyjną akcją Orlenowi udało się zachęcić 5 milionów użytkowników do tego, by pobrali aplikację Orlen Vitay. Trzeba ją mieć, by w ramach promocji mniej płacić za paliwo. W pierwszym tygodniu była najchętniej pobieraną darmową aplikacją na urządzenia z systemem Android - informuje serwis dlahandlu.pl.