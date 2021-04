Zmiany w szczepieniach. Michał Dworczyk dla money.pl: decyduje kolejność zgłoszeń

ZRZ juz niedł... 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zartobnisie!!!!!! Prowadzimy z żoną RDD i nie podlegamy pod nauczycieli i pod żadne służby społeczne mundurowe medyczne. Wszędzie nas odesłano z kwitkiem. Więc dziś podjeliśmy decyzję że się nie szczepimy przyjeliśmy szczepionkę na grypę bo za nią sobie zapłaciliśmy oraz że rezygnujemy z bycie ZRZ którą w sumie byliśmy 29lat bo skoro nie należymy do żadnej grupy i zawsze o nas sie zapomina to po co mamy się zajmować czymś co nie jest pracą tylko patologią. Dom wystawiamy na sprzedarz i przeprowadzamy sie do domu w Krasiczynie jako emeryci mundurowi damy sobie rade