Szczepienia. Specjalne strefy w samolocie dla zaszczepionych. Kontrowersyjny pomysł lotniczego giganta

Scott Kirby, prezes linii United Airlines, poinformował, że wpuszczanie na pokład tylko zaczepionych, to świetny pomysł, ale nie pozwala na to prawo w USA. Co innego jednak w przypadku lotów za ocean. Tu już będzie to częściowo koniecznością, bo wiele krajów będzie wymagało od podróżnych zaszczepienia przeciw COVID-19.