Szczepionka na COVID-19. KE jeszcze w tym tygodniu podpisze umowę

300 milionów dawek szczepionki oznacza, że będzie mogło ją przyjąć 150 mln Europejczyków. Według naukowców bowiem do pełnej ochrony wystarczą dwie dawki preparatu.

Spora część z pewnością trafi do Polski. Mówił o tym podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Jesteśmy przy tej umowie, którą wczoraj KE zawarła z firmą Pfizer, a w środę planowane jest podpisanie umowy na dostawę konkretnych szczepionek. W sierpniu przystąpiliśmy do podpisania tych umów, z 8 różnymi firmami, które pracują nad szczepionkami - poinformował Morawiecki.

Jak dodał, poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji.