Szczepionki na koronawirusa odbijają się czkawką. Węgry pozwane przez Pfizera

Węgry pozwane za szczepionki na koronawirusa

Politco.eu dotarł też do akt sprawy. Wynika z nich, że Pfizer żąda od Węgier zapłaty za 3 miliony dawek szczepionki BioNTech/Pfizer o wartości około 60 milionów euro. Początek sporu datuje się na listopad 2022 r. To właśnie wtedy rząd Viktora Orbána poinformował koncern, że zamierza płacić firmie, co uzasadnił wojną w Ukrainie.