Szczepionki przeciw COVID-19. Producent zapewnia, że AstraZeneca przeszła rygorystyczne badania

Arek 1 godz. temu

Polska zaściankowość i Polak jak w historii bywało najmądrzejszy. Oczywiście woda święcona działa najlepiej ;) Chcemy normalnie żyć to się szczepcie i nie ma dyskusji. Nie dla siebie to róbmy to dla bliskich. Ja wczoraj się zaszczepiłem, dziś po południu byłem lekko rozbity a teraz wieczorem jest już dobrze. Nie słuchajcie fanatyków i przeciwników! Używajcie rozumu i wierzcie w naukę!!