Szef NBP wyjaśnia, dlaczego rosną ceny. "To byłby szkolny błąd"

patokatol 5 min. temu

"Nic nie mogę" za 120 tys. miesięcznie po podwyżce . Regułą jest, że profesor z PiS to zero kompetencji? Chyba jednak to zero etyki. Inflacja jest celowo utrzymywana bo sprawia, że kosztem oszczędzających, państwo obsługuje swój dług.