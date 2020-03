Szef ZNP: w razie zamknięcia szkół nauczyciele powinni otrzymywać wynagrodzenie, bo płacone mają "z góry"

Już we wtorek spekulowano, że zamknięcie szkół to kwestia godzin, tym bardziej że we wtorek decyzję o odwołaniu zajęć podjęło kilkanaście szkół wyższych. Ostatecznie minister edukacji narodowej nie ogłosił tej decyzji, co spotkało się z dużym niezrozumieniem opinii publicznej. Lekarze podkreślają, że zamknięcie szkół, w których na ciasnej przestrzeni spotyka się kilkaset dzieci, jest warunkiem koniecznym dla zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.