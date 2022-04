Szefowa banku centralnego wierzy w odbicie rosyjskiej gospodarki. Moskwa ma zapasy juanów i złota

Jak informuje Bloobmerg bank centralny Rosji dążąc do zmniejszenia ekspozycji na amerykańską walutę, zmniejszył udział dolarów w rezerwach na 1 stycznia do 10,9 proc., z 21,2 proc., rok wcześniej. Natomiast udział euro w rezerwach wzrósł do 33,9 proc. z 29,2 proc. Udział juana przez rok wzrósł do 17,1 proc. z 12,8 proc., natomiast udział złota spadł nieznacznie do 21,5 proc.