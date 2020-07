Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego chwali polskie władze

- Nie wycofujcie wsparcia zbyt wcześnie! Pomyślcie, co będzie dalej, jak możecie rozdysponować pomoc finansową, tak by była zastrzykiem energii dla polskiej gospodarki, zwiększając konkurencyjność - ostrzega Georgiewa w rozmowie z RMF FM i przestrzega, że kryzys się jeszcze nie skończył.

- Jest naprawdę źle. Przewidujemy w tym roku globalny spadek PKB na poziomie 4,9 proc. To najgorszy wynik od czasów recesji w latach trzydziestych XX wieku. Co chce podkreślić naszym słuchaczom - to prawdziwy światowy kryzys! 95 proc. świata skończy rok 2020 gorzej niż go zaczęli, z niższym dochodem na głowę mieszkańca - powiedziała Georgiewa.