Szpitale przesuwają planowe przyjęcia pacjentów. Nie chcą przekroczyć ryczałtu

Szulc tłumaczy również, że w poprzednim systemie, jeżeli szpital przekroczył liczbę zakontraktowanych operacji, to NFZ, po negocjacjach, zgadzał się na zwrot części kosztów. W obecnym rozdaniu, jakie wprowadza sieć szpitali, nie mają co na to liczyć. Placówki nawet nie mogą być pewne tego, że spore przekroczenie budżetu zwiększy go w następnym roku.