NIK: sieć szpitali nie uleczyła sytuacji placówek. Ich długi wciąż rosną

"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do analizy Najwyższej Izby Kontroli, która wzięła pod lupę reformę o ochronie zdrowia. NIK zbadała 29 placówek w sześciu województwach. Wyniki kontroli wskazały, że nie zmniejszyła się liczba pacjentów, co miały zapewnić założenia nowej ustawy. Wzrosły natomiast długi placówek.

Tymczasem kontrolerzy wskazują, że długi szpitali stale rosną i w IV kwartale 2018 roku wyniosły 12,84 mld złotych. To więcej o półtora miliarda, jeżeli porówna się dane z rokiem 2016, kiedy to zadłużenie zakładów leczniczych wyniosło 11,24 mld złotych.

Ministerstwo Zdrowia wskazało, że to nie sieć jest winna wzrostowi zadłużenia, ale m.in. podwyżki dla personelu medycznego (związane z podniesieniem pensji minimalnej) oraz wyższe opłaty za media.

NIK sprawdził też proces leczenia 2 tys. pacjentów. Niemal połowa dostała zalecenie dalszego leczenia, a 66 proc. z nich pozostało przy tej samej placówce, w której byli hospitalizowani. Ok. 42 proc. pacjentów, których wysłano do specjalistów, uzyskało ich porady w poradniach przyszpitalnych.

Przy tworzeniu jej przepisów ustawodawca nie kierował się sytuacją demograficzną i epidemiologiczną na obszarze funkcjonowania zakładów. Nie zwrócił również uwagi na stopień dostosowania ich infrastruktury do obowiązującego prawa, przez co w sieci znalazło się ostatecznie ok. 95 proc. placówek. A ich duża liczba ograniczyła możliwości skutecznego działania reformy.