Służba zdrowia. Szpitale powiatowe w dramatycznej sytuacji

Badanie przeprowadzono w 120 spośród 260 szpitali powiatowych. - Dziewięćdziesiąt kilka procent z tej grupy to są szpitale, które się nieustannie zadłużają i będą się zadłużać. W roku ubiegłym była to średnio kwota 2 mln zł, to za pierwsze półrocze tego roku to jest kwota 2,5 mln zł, więc razy dwa to będzie 5 mln średnio w szpitalu i to będzie postępować - mówi Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich, cytowany przez PAP.