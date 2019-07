Brak leków. Szumowski: problem techniczny, już rozwiązany

- Problem z dostępnością do leków został rozwiązany, był problemem technicznym, związanym z globalnymi mechanizmami rynku farmaceutycznego. Mamy zapewnienia od producentów i wiemy z naszych danych, że te leki są już w Polsce - zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. To reakcja na panikę w aptekach wywołaną brakiem dostępu do kluczowych lekarstw.

- Leki znajdują się w hurtowniach farmaceutycznych. Mam nadzieje, że niedługo trafią do aptek i sytuacja ulegnie poprawie - potwierdza Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Z kolei Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że jest pełna dostępność szczepionek, a program szczepień ochronnych jest realizowany bez przeszkód. - Nie ma zagrożenia dla polskich dzieci. Trwają wakacje, pamiętajmy o szczepieniach przed podróżą - dodał Pinkas.

Obejrzyj: Warto sprowadzić produkcję leków do Polski

W środę główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski informował, że są problemy z dostępnością do około 95 substancji leczniczych, co przekłada się na ponad 300 leków. Resort zdrowia zapewnia, że problem został rozwiązany. - Wszystkie kraje w Europie mają problem z tymi lekami, bo ich producent po prostu nie miał - uściślił w czwartek Szumowski.

Minister zdrowia podkreślił, że leki wjechały już na teren Polski. Teraz muszą trafić do specjalnego systemu, po tym będą mogły zostać sprzedane do aptek. - Stąd infolinia, wsparcie informacyjne pacjenta, by zbudować u tych osób poczucie bezpieczeństwa - zapewnił.

Szef resortu zdrowia wykorzystał też okazję, by pochwalić działania rządu. - W Polsce od lat nikt nie walczył z mafiami lekowymi, my wprowadziliśmy szereg regulacji penalizujących wywóz leków. Traktujemy to poważnie, to rynek wielomiliardowy. Zajmują się tym odpowiednie służby, wdrażamy szereg działań - powiedział Szumowski.

Wracając do problemu z dostępnością, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego będą od poniedziałku 15 lipca udzielać informacji za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta, dostępnej pod bezpłatnym numerem: 800 190 590. Będą również udzielali informacji o dostępności zamienników leków.

