Szpitalom - wedle zasług. NFZ chce premiować za efekty leczenia

Model taki określany jest mianem "płacenia za efekt" i jest przeciwieństwem "płacenia za usługę". Na razie działa pilotażowo np. w ramach programu skoordynowanej opieki nad chorymi po zawale. Jak to działa w praktyce? Szpital dostaje więcej pieniędzy, jeśli zorganizuje pacjentowi rehabilitację w ciągu dwóch tygodni od wyjścia ze szpitala. To bowiem zwiększa szanse chorego na szybszy powrót do zdrowia.

Dodatkowe pieniądze mogą zachęcić placówki zdrowotne, by dołożyły dodatkowych wysiłków, aby doprowadzić do spadku wagi przez pacjentów, ale także do tego, by jak największą uwagę przykładały do leczenia chorób towarzyszących, np. cukrzycy.