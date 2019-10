Protest pielęgniarek i położnych w Krakowie. Domagają się wyrównania podwyżek ze środków NFZ

Jak podaje RMF FM, spór dotyczy sposobu rozliczania części środków otrzymanych z NFZ, które szpital przekazał na wypłatę pochodnych od wzrostu wynagrodzenia (np. nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne). Dyrekcja placówki zapewnia, że dodatki wypłaca poprawianie. - To nad czym dyskutujemy, to pochodna tego, że ministerstwo zdrowia wydało nieprawidłowe wytyczne w zakresie tego, które z tzw. pochodnych od wynagrodzeń powinny być brane jako możliwe do rozliczenia ze środków z NFZ. Spór toczy się o to, że my jako dyrekcja uznaliśmy, że to jest kwota ok. stu kilkudziesięciu zł, a panie oczekują że to będzie kwota ok. 300 zł - tłumaczy Marcin Jędrychowski, dyrektor SU w Krakowie.