Sztuczna inteligencja (AI) w biznesie

Czym jest sztuczna inteligencja (AI)?

Sztuczna inteligencja, w skrócie AI – od Artificial Intelligence, oznacza technologię, która jest w stanie naśladować ludzkie umiejętności, jak rozumowanie, uczenie się, planowanie, podejmowanie decyzji czy kreatywność. To tematyka obszerna, zahaczająca o sferę naukową, społeczną, technologiczną czy biznesową. Wszystkie działania oparte na modelowaniu wiedzy, analizowaniu danych czy rozwijaniu systemów algorytmów i mocy obliczeniowych realizowane komputerowo i przez internet można określić mianem sztucznej inteligencji.

Autorzy "Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020" pokusili się o stworzenie spójnej definicji AI. Określili oni, że jest to dziedzina wiedzy, która obejmuje m.in. sieci neuronowe, robotykę i tworzenie modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych, które stymulują te zachowania, łącznie z uczeniem maszynowym, uczeniem głębokim czy uczeniem wzmocnionym.

To skomplikowana dziedzina, która cały czas się rozwija. Wykorzystywana jest na wiele różnych sposobów, w tym również przy tworzeniu i prowadzeniu działalności biznesowej.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie (praktyczne przykłady)

Jednym ze sposobów zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie jest analizowanie danych potrzebnych do konstruowania skutecznych kampanii marketingowych, poprawy standardów obsługi klienta czy tworzenia spersonalizowanych ofert sprzedażowych. Narzędzia AI pozwalają na dostarczanie konstruktywnych wniosków z analiz dużej ilości danych dotyczących klientów i zachowań zakupowych. Analizy te mogą być dokonywane przez sztuczną inteligencję nie tylko na potrzeby targetowania reklam czy automatyzacji obsługi klienta, ale również do analizowania danych finansowych, medycznych czy ubezpieczeniowych i innych.

Dzięki narzędziom z zakresu AI można automatyzować procesy produkcyjne, lepiej zarządzać zasobami i prognozować zapotrzebowanie. Analizuje się przy tym łańcuchy dostaw, przez co w porę firma może zamawiać produkty, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania. W logistyce AI może być użyta do planowania tras transportu i optymalizacji magazynowania.

Poza tym rozwój technologii sztucznej inteligencji sprzyja lepszemu dbaniu o cyberbezpieczeństwo. Pozwala ona na zwiększenie wydajności i wykorzystywanie w pełni transformacji cyfrowej w biznesie, ograniczając jednocześnie ryzyko ataków hakerskich. Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa dają szansę szybszego identyfikowania potencjalnych obszarów problemowych, analizowanie alertów o zagrożeniach z systemów elektronicznych i określenie schematu działania w obliczu realnego zagrożenia.

Bardzo często w kontaktach z klientami – z biurem obsługi rozmawia się przy użyciu komunikatorów internetowych czy SMS-ów. Przy takiej okazji nie masz pewności co do tego, czy rozmawiasz z rzeczywistym pracownikiem, czy odpowiednio zaprogramowanym do tego celu botem. Rozwija się sfera chat botów. Głośne jest wykorzystywanie przy tworzeniu treści narzędzi opartych na algorytmach AI, jak ChatGPT. Co to jest?

ChatGPT jest narzędziem, które pozwala na stworzenie czatu z modelem sztucznej inteligencji. Dysponuje on ponad 175 mln parametrów. Jest w stanie kreować nie tylko proste odpowiedzi, ale teksty złożone, które są poprawne językowo i mogą wykorzystywać nawet wyrażenia uznawane za charakterystyczne dla slangu.

Automatyzacja procesów to szeroka dziedzina, która rozwija się właśnie dzięki technologii sztucznej inteligencji. Nie tylko w biznesie, ale i w codziennym życiu możemy nawet nie zauważać tego, że korzystamy z jej dobrodziejstw. Jeśli masz w domu asystenta Google czy urządzenie Alexa i wydajesz im polecenia głosowe, to miej świadomość, że to Twoi prywatni asystenci, którzy działają w oparciu na algorytmie AI.

Dlaczego warto stosować sztuczną inteligencję w biznesie?

Optymalizacja ponoszonych kosztów, zwiększenie zasięgu dotarcia z komunikatami marketingowymi do klientów, ułatwienie obsługi klienta przez 24 godziny na dobę czy też poprawa poszczególnych etapów produkcji lub magazynowania to tylko jedne z licznych zalet wykorzystywania sztucznej inteligencji w biznesie. Na pytanie, czy warto to zrobić już teraz, jest jedna odpowiedź: oczywiście!

Na przykład firma Gartner w swoim raporcie dotyczącym zastosowania AI w biznesie teraz i w przyszłości wskazuje, że podmioty, które zdecydują się na takie wdrożenie w 2023 roku, są w stanie aż o 25 proc. poprawić satysfakcję i zadowolenie obsługiwanych klientów.

Dzięki AI można zwiększać produktywność zakładów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie do przecenienia są funkcje analityczne narzędzi opierających się na sztucznej inteligencji. Pozwalają one na analizowanie i wyciąganie wniosków z danych różnego pochodzenia, również na podstawie dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł.

