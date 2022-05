Automatyzacja pracy – jak wpływa na rynek zatrudnienia?

Automatyzacja pracy to zjawisko podlegające ciągłej ewolucji. Wymagania rynku związane z automatyzacją są nie do przeskoczenia i wymuszają wiele zmian, do których każdy prędzej czy później będzie musiał się dostosować. Jedni widzą w niej szanse, a inni zagrożenia, widmo bezrobocia oraz pogłębiających się nierówności. Jak postęp technologiczny i idąca za nim robotyzacja wpływa na rynek zatrudnienia?