Szybciej z Poznania do Wrocławia. Trasa S5 nareszcie ukończona

Już wkrótce podróż z Wrocławia do Poznania skróci się do dwóch godzin. To dzięki temu, że 14 grudnia otwarty zostanie cały odcinek S5. Chciałoby się powiedzieć – lepiej późno niż wcale. Droga powinna była zostać oddana kilka lat temu, ale problemy z wykonawcami skutecznie odsuwały termin zakończenia prac.

