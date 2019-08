Budowa drogi S5. Najdłuższy i najdroższy odcinek na finiszu

Droga S5 jest wśród kilku ekspresówek, co do których GDDKiA ma do końca 2019 roku ogłosić przetargi. Dotyczą inwestycji na S5, S7, S61, S19 i S16. To na tych drogach ma być realizowane 11 zadań, dzięki którym przybędzie nam 250 km.