Tak Francja chce przechytrzyć Putina i zażegnać kryzys żywnościowy

Odessa znajdującą się tylko kilkadziesiąt kilometrów od granicy ukraińsko-rumuńskiej to, zdaniem Macrona, alternatywna droga pozwalająca transportować zboża Dunajem do Europy.

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że przy granicach Ukrainy, w tym także w Polsce, powstaną tymczasowe silosy. Jedną z przeszkód w eksporcie drogą lądową jest różnica w szerokości torów w Ukrainie i w sąsiednich krajach. USA chcą więc zbudować silosy, by można było przenieść zboże z wagonów do tych silosów, a potem do wagonów w Europie i przetransportować je drogą morską, otwierając możliwości eksportu na cały świat.