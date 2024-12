Tak kończy rok niemiecka gospodarka. Przytłaczające dane

Genialnie to wymyslono, najpierw produkcje czego sie dalo wywalono do Azji (teraz oni zarabiaja na podatkach), potem wpadli na pomysl... zrobmy zielony lad. W koncu caly przemysl wywalilismy za granice wiec latwo bedzie byc czystym i zero emisyjnym. Dzieki czemu ta pozostalosc przemyslu ktora zostala w niemczech byli za prod jak za zboze i przez to przynosi straty. A najlepsze jest to ze co z tego ze UE ograniczy emisje CO2 jak Chiny, USA, Indie maja to w d... i wala w atmosfere co tylko chca. CHcecie zielonego ladu to wprowadzcie zasade, albo ktos ogranicza emisje albo clo 1000% na produkty z danego kraju. Wtedy caly swiat zacznie cos robic, a tak robimy z siebie debili obijajac sobie oczy korkami od butelek podczas gdy w Azji kominy dymia w najlepsze.