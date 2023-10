Tak może wyglądać dom do 120 m2. Są już dostępne bezpłatne projekty

Dom bez pozwolenia. Są bezpłatne projekty

Budowa domu to zazwyczaj największa inwestycja w życiu i bardzo duże obciążenie finansowe, a dzięki naszej inicjatywie będzie można oszczędzić nieco funduszy we wstępnej fazie przygotowań - dodał minister.

Jak informuje GUNB projekty są do pobrania w łatwy i przystępny sposób ze strony internetowej gunb.gov.pl. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. W taki sposób można pobrać też 72 dotychczasowe projekty i koncepcje domów do 70 m2 i 11 projektów domów rekreacyjnych. Do tej pory pobrano je ponad 70 tysięcy razy.