Tak rząd walczy z wysokimi cenami. Oto najnowsze liczby

Tak rząd walczy z wysokimi cenami

Jak przypomniała Rzeczkowska, rząd wprowadził tzw. tarczę antyinflacyjną , czyli obniżki podatków związane ze wzrostem cen energii, paliw i żywności, dodatki osłonowe, dodatki do źródeł ciepła i ogrzewania, a ostatnio zamrożenie cen energii elektrycznej i dodatki do ogrzewania elektrycznego.

4,5 mld złotych dla samorządów

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker na środowej konferencji prasowej zapowiedział, że do końca tygodnia do samorządów trafi jedna trzecia z prawie 13,7 mld zł, czyli ok. 4,5 mld. Druga transza trafi do samorządów do końca listopada, a trzecia w grudniu.