Tak sankcje uderzyły w Rosję. Moskwa sprzedaje ropę za połowę ceny

Powyższa cena rosyjskiej ropy jest na znacznie niższym poziomie, niż wynosi limit cenowy ustalony przez Zachód. W grudniu grupa G7 zgodziła się, by pułap ceny rosyjskiej ropy naftowej sprowadzanej drogą morską wynosił 60 dolarów. Obowiązuje on od 5 grudnia, co od razu wywołało zatory w portach.