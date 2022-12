Limity cen na rosyjską ropę. Tankowce już stoją w korku

Oto skutki limitu cen na rosyjską ropę

W poniedziałek (5 października) weszło w życie unijne embargo na sprowadzanie ropy z Rosji drogą morską. Równolegle UE i kraje G7 - Francja, Japonia, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Włochy i Kanada - nałożyły limit cenowy na ten surowiec . Mechanizm zakłada, że Rosjanie nie mogą sprzedawać go po cenie wyższej niż 60 dol. za baryłkę.

Eksperci twierdzą, że taki pułap na ten moment niewiele zmienia, bo już teraz ropę kupują głównie "zaprzyjaźnione" państwa za promocyjną cenę poniżej 60 dol. za baryłkę . Inne kraje, głównie z Zachodu, starają się odejść od rosyjskich surowców. Zaznaczmy jednak, że ceny na światowych rynkach wahają się w okolicy 80 do. za baryłkę .

Federacja Rosyjska jeszcze przed ustaleniem limitu ostrzegała, że go nie zaakceptuje. A jeśli któryś z klientów będzie stosował się do pułapu cenowego, to po prostu ropy od Rosji nie kupi.