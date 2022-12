Niepokojący sygnał z Węgier. "Limity cen powinny zostać wycofane"

Oto problemy Węgier

Bank centralny przeciw limitom cen

"Mówiliśmy to rządowi kilka razy" – cytuje prezesa banku centralnego agencja Reutera, która dotarła do protokołu z posiedzenia komisji. Matolcsy dodał też, że limity cen skłoniły detalistów do podniesienia cen innych produktów nimi nieobjętych, dodając 3 do 4 proc. do inflacji.