Tak Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie. Próbują zdławić eksport Iranu

Dziennik opisuje szeroko zakrojone działania administracji USA mające ograniczyć wysyłkę irańskich dronów do Rosji oraz ich skuteczność. W tym celu m.in. władze wzmocniły restrykcje dotyczące eksportu zachodnich komponentów potrzebnych do produkcji maszyn.

USA zacieśnia więzi z Ukrainą

Powstrzymanie sprzedaży dronów będzie trudne

Cytowani przez "NYT" amerykańscy oficjele jednak przyznają, że powstrzymanie napływu elektronicznych komponentów z Zachodu jest bardzo trudne. Wszystko przez fakt, że przy budowie wykorzystywane są półprzewodniki przeznaczone również do cywilnego użytku.

Iran korzysta też ze swoich wcześniejszych doświadczeń w obchodzeniu restrykcji m.in. przy budowie wirówek do wzbogacania uranu. Zdaniem przedstawicieli administracji USA mimo to Teheran zmaga się obecnie z problemami z łańcuchem dostaw w produkcji uzbrojenia, co Waszyngton stara się wykorzystać.