Eksporterzy podjęli decyzję. Kurs ropy naftowej się zmienił

Kraje OPEC+ zdecydowały się zwiększyć ograniczenia w wydobyciu ropy naftowej - ustaliła agencja Reutera. Jej doniesienia potwierdza też Bloomberg. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy Arabia Saudyjska, która od lipca dobrowolnie ograniczyła wydobycie surowca o 1 mln baryłek dziennie, naciskała na resztę eksporterów i sojuszników, aby przyłączyły się do ograniczeń. Pozostali członkowie mają również ograniczyć produkcję o 1 mln baryłek Oznacza to, że spadek wydobycia może osiągnąć łącznie ok. 2 mln baryłek dziennie.