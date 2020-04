Tarcza antykryzysowa 2.0. Rząd szykuje pomoc dla samorządów i średnich firm

Chodzi o umorzenie składek do ZUS za okres trzech miesięcy, analogiczne do tego, które mają dziś mikroprzedsiębiorcy.

Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, resort pracy faktycznie zaproponował, aby zwolnić z ZUS średnie firmy, ale tylko te zatrudniające do 49 pracowników i takie, które spełnią kryteria m.in. związane limitem obrotów i brakiem wcześniejszych zaległości płatniczych do ZUS.